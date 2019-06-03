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Украина U-20 – Панама U-20: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2019

17:42 90 Читати українською
Украина U-20 – Панама U-20: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2019
Украина U-20 – Панама U-20: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2019

Молодёжные сборные Панамы и Украины померяются силами в матче 1/8 финала чемпионата мира-2019 U-20. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч второго тура чемпионата мира Украина U-20 – Панама U-20 начнётся в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция запланирована на канале UA:первый, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Петраков поделился ожиданиями от 1/8 финала ЧМ-2019 U-20

Стартовые составы:

Украина U-20: Лунин, Конопля, Бондар, Попов, Безкоровайный, Корниенко, Чех, Дрышлюк, Цитаишвили, Булеца, Сикан

Запасные: Сафронов, Веремиенко, Хахлёв, Супряга, Кучерук, Мусолитин, Устименко, Снурницин, Ризнык, Кащук

Панама U-20: Димас, Родригес, Бенитес, Гамбоа, Харви, Уокер, Бристан, Гриффит, Валанта, Трехос, Вест

Запасные: Аллен, Орельен, Мендес, Киртон, Уэлч, Родригес, МакКензи, Каннингхэм, Москера, Герреро

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