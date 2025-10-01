Панама и Украина встретились в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2025 U-20. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2025 U-20, групповой этап, 2-й тур

Группа B

Панама – Украина – 1:1

Голы: Эррера, 36 – Синчук, 6 (пен.)

Нереализованный пенальти: Пищур, 4 (Украина)

Команды по-разному начали участие на молодежном Мундиале. Украина уверенно победила Южную Корею (3:1), а вот Панама в ожесточенной битве уступила Парагваю (3:2). Из замен Дмитрий Михайленко провел только одну, выпустив Деркача вместо Шаха.

Панама – Украина: состав и бесплатная онлайн-трансляция матча сборной U-20 на ЧМ-2025 – Михайленко сделал одно изменение

Уже в начале игры украинцы заработали пенальти: двухметрового Пищура завалили в штрафной. Защитник обхватил нашего гренадера обеими руками. Нападающий взялся пробивать 11-метровый, но пробил ужасно и по центру – Берджесс отбил! Но арбитр заставил перебивать пенальти, ведь вратарь покинул линию ворот. Вторую попытку взял на себя Геннадий Синчук, который хладнокровно развел Берджесса и мяч по разным углам – 1:0!

Украина на кураже еще продолжала атаковать, но постепенно начала отдавать инициативу. Панама физически оказалась лучше готовой, из-за чего начала выравнивать игру. А на 36-й минуте команда из Центральной Америки сравняла счет. Вернаттус потерял мяч на левом фланге обороны, Вальдер обокрал его и навесил, а Эррера с близкого расстояния ударом головой вколотил снаряд в ворота Крапивцова – 1:1!

В конце тайма Украина рисковала остаться в меньшинстве. Гусев, пытаясь отобрать мяч, наступил на ногу соперника. Тренер Панамы активировал Challenge Card – арбитр был обязан пересмотреть эпизод детально, нет ли оснований удалить игрока. К счастью для Алексея, судья решил, что фол не тянет на такое жесткое наказание.

На старте второго тайма Синчук неплохо навесил в штрафную, Берджесс ошибся на выходе, но защитники мгновенно вынесли мяч. Моментов было немного, хотя было заметно, как украинцы начинали подсаживаться. Со всем тем, одну из самых острых возможностей половины имела именно Украина. Это Синчук сместился с правого фланга в штрафную и пробил с правой в ближнюю девятку – чуть выше ворот!

В компенсированное время тренер Панамы реализовал еще одну попытку Челендж, заставив арбитра пересмотреть момент с блокировкой Синчуком соперника. Здесь арбитр показал Геннадию желтую. А игра так и завершилась ничьей 1:1 – Украина набрала 4 очка и закрепилась на первом месте в группе B. Парагвай второй с 3 баллами, но свой матч против Южной Кореи еще не играл. К слову, четыре лучших команды, занявшие третьи места в группах, также выйдут в плей-офф.

