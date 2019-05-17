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Украина U-20 и Колос сыграли вничью в товарищеском матче с двумя шедевральными голами

17 мая 15:26 120 Читати українською
Украина U-20 и Колос сыграли вничью в товарищеском матче с двумя шедевральными голами
Украина U-20 – Колос – 1:1

Сборная Украины U-20 сыграла вничью в товарищеском матче с Колосом.

Товарищеский матч

Украина U-20 – Колос – 1:1

Голы: Цитаишвили, 6 – Морозенко, 86

Украина: Кучерук (Резник, 46), Сафронов (Конопля, 46), Попов (Авраменко, 46), Бондарь (Веремеенко, 46), Миколенко (Бескоровайный, 46), Корниенко (Снурницин, 62), Дрышлюк (Чех, 46) , Хахлев (Мусолитин, 62), Цитаишвили (Кащук, 46), Булеца (Янчак, 46), Сикан (Устименко, 30; Супряга, 62).

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Уже на 6-й извилины "синие-желтые" открыли счет. Цитаишвили и Сикан организовали шикарный гол, вдвоем разобравшись с защитой Колоса.

В конце матча Евгений Морозко ответил не менее красивым ударом, установив окончательный счет в матче.

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Следующий матч команда Александра Петракова проведет 18 мая. Поединок против сборной ЮАР на НТК им. Банникова начнется в 19:00.

Шедевральний гол Євгена Морозка:

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