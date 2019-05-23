Украина U-20 – США U-20: команды определились с формой на дебютный матч ЧМ-2019

Стало известно, в каких формах игроки юношеских сборных Украины и Соединенных Штатов выйдут на поле в матче 1-го тура группы D чемпионата мира.

На стадионе в Бельско-Бялой состоялась организационное совещание с участием представителей команд Украины и США, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпионата мира

На встрече были определены цвета, в которых будут играть сборные. Так, на матч Украина U-20 – США U-20 украинцы выйдут в синем, а американцы – в белом.

Отметим, что первый матч на ЧМ-2019 сборная Украины U-20 проведет против американских сверстников в пятницу, 24 мая. Начало поединка в 21:30.

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