Украина продолжает свой путь на чилийском молодежном Мундиале. Позади уже два матча – в первом подопечные Дмитрия Михайленко удержали тяжелую победу над Южной Кореей, а во втором сыграли скандальную ничью с Панамой. Благодаря этим результатом "желто-синие" разделяют лидерство в группе В, имея идентичные показатели с Парагваем.

Идеальным завершением группового этапа стала бы победа над Парагваем, однако Украину устроит ничья. Тогда у наших конкурентов не останется ни одного шанса на второе место – хотя их и так немного, учитывая разницу голов. Корейцам и панамцам нужно побеждать с разницей в два гола, и все равно этого может быть недостаточно (как минимум для "тигров").

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 3-го туру молодіжного чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Панами U-20. Коефіцієнт на перемогу українців – 3,25. На тріумф панамців фахівці дають 3,80.

Третье место для сборной Украины не должно стать проблемой, ведь в 1/8 финала выходят 4 из 6-ти лучших третьих команд. Правда, плотность в борьбе за эти путевки уже сейчас очень высока. Существует риск пролететь даже с четырьмя очками. Словом, ничья или победа подопечных Дмитрия Михайленко в сегодняшнем поединке – это гарантированный плей-офф.

Вот только это теория. На практике одолеть Парагвай будет очень непросто. По стоимости состава на ЧМ-2025 U-20 "гуарани" держатся на седьмой позиции. Их заявка более чем вдвое дороже украинской. Как в целом, так и по средней цене на футболиста. Правда, в Европе выступает только один исполнитель – Энсо Гонсалес, левый вингер, за которого Вулверхэмптон два года назад отвалил 6 млн евро.

У него даже есть одна минута в АПЛ и 1 игра за национальную сборную, однако пока ему очень далеко до первых команд. Проблема не в качестве, а травме крестов, которая выбила парня на 310 дней и 56 матчей. Он только летом вернулся к игре и уже забил Панаме на ЧМ-2025 U-20, однако на Украину хавбек не выйдет из-за удаления в поединке с корейцами.

Также выделяется центрбек Лукас Кинтана, который выполнил ассист в игре с панамцами. За него на Transfermarkt уже сейчас дают 4 млн евро. Левый фулбек Алехандро Майдана значительно дешевле, однако на чилийском Мундиале он сделал гол + пас. Словом, оппоненты у нас сегодня серьезные – вот только уровень футбол "гуарани" совсем не соответствует оценкам стоимости.

Коллектив крайне невнимателен в игре без мяча. Оборона штрафной хромает на обе ноги, да и на стандартах у Парагвая ощутимые проблемы. Нашим футболистам будет где разбегаться, а Пищур может стать ключевой фигурой в атаке. Сами латиноамериканцы в основном работая через стандарты и кроссы – с последним следует быть внимательным, ведь "гуарани" любят врываться под них из глубины.

По сути, парагвайцы должны были уходить с двумя ничьими. Корея раскатала с ними 0:0, а Панама держала 2:2 до 90+5-й минуты. Наш сегодняшний соперник напоминает стереотипный перволиговый "колхоз" – неудивительно, что букмекеры считают Украину фаворитом противостояния. Но лучше ли играли подопечные Дмитрия Михайленко?

Если брать отдельные отрезки, то сборная U-20 нравится. Команда демонстрирует неплохую интенсивность без мяча, хорошо комбинирует на чужой трети и качественно использует преимущества своих лидеров. Украина заслуженно забила свои три гола на чемпионате – но и пропускать должна была больше двух. Хотя систематических проблем в защите не прослеживается.

Главным оппонентом сборной Украины на ЧМ-2025 U-20 является сама сборная Украины. Футболисты почему-то не способны выдержать положительный зачин, легко теряя контроль над игрой и забывая о создании моментов. На отдельных отрезках заметно, что в коллективе собраны представители хороших команд УПЛ, лидеры дубля Боруссии и футболисты из других европейских академий – но большую часть времени подопечные Дмитрия Михайленко играют в тот же самый колхозный стиль на нервах, что и Парагвай.

Вероятно, сказывается среднегорье, ведь подобные проблемы наблюдаются у многих участников ЧМ-2025. Также стоит не забывать о возрасте и сыгранности – наша U-20 не имела официальных турниров и представляет собой "солянку" из юношеской и молодежной сборной, где тоже начался процесс перестройки. Наши конкуренты по группе при этом отбегали в 2025 году по 5-10 матчей на официальных соревнованиях.

И все равно хочется, чтобы наша молодежка вышла в плей-офф с двумя победами в группе. И чтобы эта победа была уверенной. Вот только сделать это без Синчука будет трудно – эффективный футболист атаки удалился в результате судейской протокольной ошибки, хотя и сам подвел из-за неуемных эмоций.

Ориентировочные составы на матч Украина U-20 – Парагвай U-20

Украина U-20: Крипивцов – Гусев, Мельниченко, Киричок, Катрич – Ващенко, Будко – Кревсун, Караман, Шах – Пономаренко

Прогноз "Футбол 24" – ничья

Хочется победы, однако более вероятным является именно ничейный счет. Во-первых, он устраивает и Парагвай, и Украину, а значит лишний раз рисковать никто не станет. Во-вторых, тренерские штабы должны думать о распределении нагрузок – особенно в контексте потенциального выхода из группы – а потому давать полный газ и выпускать мощный состав им невыгодно.

В конце концов, Украина и Парагвай по уровню своей игры примерно одинаковы. "Желто-синие" несколько интереснее и организованнее, но глобально сегодня ожидаем "бицца-бороцца". Оба коллектива хорошо обучены такому стилю.