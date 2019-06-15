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Украина U-20 – Южная Корея U-20 Послематчевая пресс-конференция Александра Петракова

15 июня 23:48 122 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20 Послематчевая пресс-конференция Александра Петракова
Александр Петраков / Фото ФИФА

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков подытожил выступление своей команды на триумфальном чемпионате мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Я еще окончательно не осознал того, что произошло сегодня. Наверное, это придет позже. Сегодня был самый важный матч в моей жизни. Чувствую себя сейчас счастливым человеком.

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Сборная Южной Кореи – очень дисциплинированная, физически крепкая команда, которая заслуженно дошла до финала. Надо поблагодарить эту команду за прекрасную сегодняшнюю игру, но лучше, наверное, спрашивать у меня о моей команде, о чемпионах мира.

Это большая радость для всей страны, для простых людей. Только что позвонил президент нашей страны Владимир Зеленский, поздравил команду. С ним разговаривал наш капитан Валерий Бондарь. Звонил также главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

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Скажу откровенно, сегодняшняя победа – заслуга всей Украинской ассоциации футбола. Прежде всего, моих ассистентов, тренерско-административного штаба. Нам помогало очень много людей из нашей ассоциации. Это наша общая победа, успех всего украинского футбола. Хочу поблагодарить Польшу за прием. Мы чувствовали здесь себя как дома. Поэтому в нашем достижении есть и заслуга польского народа.

Кого-то выделять – дело неблагодарное. Я поговорил с ребятами еще утром. Сказал им, что у них может быть прекрасное будущее, они почувствовали, что такое мировой футбол, чтобы они не боялись трудностей и шли дальше. Чтобы не останавливались и выбирали для себя комфортную среду, а шли только вперед.

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Я всегда говорил, что мы сильны командой. У нас единая дружная семья. Мы стали друг другу как родные, и очень жаль, что завтра нам придется расставаться. А как сложится их судьба – зависит исключительно от них.

Дальнейшие планы? Я уже возглавляю сборную 2003 года рождения, U-16. Сейчас у меня будет отпуск, а потом я продолжу с ней работать", – цитирует Петракова официальный сайт ФИФА.

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