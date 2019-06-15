Украина U-20 – Южная Корея U-20 Послематчевая пресс-конференция Александра Петракова

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков подытожил выступление своей команды на триумфальном чемпионате мира-2019.

"Я еще окончательно не осознал того, что произошло сегодня. Наверное, это придет позже. Сегодня был самый важный матч в моей жизни. Чувствую себя сейчас счастливым человеком.

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Сборная Южной Кореи – очень дисциплинированная, физически крепкая команда, которая заслуженно дошла до финала. Надо поблагодарить эту команду за прекрасную сегодняшнюю игру, но лучше, наверное, спрашивать у меня о моей команде, о чемпионах мира.

Это большая радость для всей страны, для простых людей. Только что позвонил президент нашей страны Владимир Зеленский, поздравил команду. С ним разговаривал наш капитан Валерий Бондарь. Звонил также главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

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Скажу откровенно, сегодняшняя победа – заслуга всей Украинской ассоциации футбола. Прежде всего, моих ассистентов, тренерско-административного штаба. Нам помогало очень много людей из нашей ассоциации. Это наша общая победа, успех всего украинского футбола. Хочу поблагодарить Польшу за прием. Мы чувствовали здесь себя как дома. Поэтому в нашем достижении есть и заслуга польского народа.

Кого-то выделять – дело неблагодарное. Я поговорил с ребятами еще утром. Сказал им, что у них может быть прекрасное будущее, они почувствовали, что такое мировой футбол, чтобы они не боялись трудностей и шли дальше. Чтобы не останавливались и выбирали для себя комфортную среду, а шли только вперед.

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Я всегда говорил, что мы сильны командой. У нас единая дружная семья. Мы стали друг другу как родные, и очень жаль, что завтра нам придется расставаться. А как сложится их судьба – зависит исключительно от них.

Дальнейшие планы? Я уже возглавляю сборную 2003 года рождения, U-16. Сейчас у меня будет отпуск, а потом я продолжу с ней работать", – цитирует Петракова официальный сайт ФИФА.