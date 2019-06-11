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Украина U-20 – Италия U-20: Булеца признан лучшим игроком матча

22:48 79 Читати українською
Украина U-20 – Италия U-20: Булеца признан лучшим игроком матча
Сергей Булеца (в центре) / FIFA

Атакующий полузащитник юношеской сборной Украины Сергей Булеца провел великолепный матч против сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Украинский хавбек Сергей Булеца признан лучшим игроком полуфинального матча юношеского чемпионата мира между Украиной и Италией по версии GoalPoint.pt.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

Напомним, юношеская сборная Украины победила сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Единственный гол в матче забил именно Сергей Булеца.

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Кроме того, в активе атакующего хавбека 4 удара, 2 из которых пришлись на створ ворот соперника. Также Булеца отдал 1 ключевую передачу, а точность его пасов составила 90%.

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