Юношеская сборная Украины продолжила победную серию в отборе к Евро-22 в матче с Финляндией. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Отбор к Евро-2022, 2-й тур

Украина U-19 – Финляндия U-19 – 2:1

Голы: Ярмолюк, 36, Лосенко, 75, (пен.) – Никки, 21

Начало встречи было за финнами – центральный защитник Никки открыл счет в матче на 21 минуте. Еще до перерыва Ярмолюк выровнял положение. Вторая половина была за Украиной, а победу на 75 минуте принес Лосенко, который реализовал пенальти.

Украина U-19 перестреляла Мальту в матче с 6-ю голами – подопечные Езерского с победы стартовали в отборе к Евро-2022

Отметим, что Украина U-19 стартовала с двух побед в группе 5 квалификации к Евро-2022. Кроме Финляндии, соперниками "сине-желтых" являются Мальта и Польша.

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