Определились оппоненты, с которыми сразится сборная Украины за право сыграть на чемпионате Европы U-19.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины, возглавляемая Сергеем Нагорняком, попала в группу 3 и встретится с Испанией, Данией и Люксембургом.

Группа 3



УКРАИНА

Испания

Дания

Люксембург

Элит-раунд будет сыгран весной 2023 года. Только победители каждой из 7 групп выйдут в финальную часть Евро-2023, которое пройдет с 3 по 16 июля на Мальте.

Украина U-19 была посеяна из первой корзины, потому избежала встречи с Англией, Германией, Португалией и Францией. Зато нам выпала Испания из второй корзины.

Команда Сергея Нагорняка уверенно прошла первый этап квалификации – в ноябре этого года его парни обыграли Швецию, Косово и Кипр.

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Напомним, что Украина выигрывала домашнее Евро U-19 в 2009 году. Тогда наша сборная в финале обыграла Англию, забивали Гармаш и Коркишко.

Ранее сегодня юношеская сборная Украины получила соперников по квалификации уже следующего чемпионата Европы. За Евро-2024 U-19 поборется команда Олега Кузнецова.