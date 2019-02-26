Украина U-19 разгромила сверстников из Израиля

Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую победу под руководством нового тренера. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Израиль U-19 – Украина U-19 – 0:3

Голы: Мудрык (58), Кащук (73), Сикан (90).

Украина U-19: Лтайф, Муравский, Слива, Снурницин, Холод (Мудрык, 57), Агапов (Тягло, 80), Харжевський (Кащук, 57), Горин, Бондаренко (Крысько, 57), Дмитренко (Апанчук, 80), Сикан.

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В первом тайме доминировали хозяева, однако защита украинских юношей устояла. Во втором тайме подопечные Нагорняка ускорили темп, что принесло положительный результат. Сначала Мудрык открыл счет в матче, а затем Кащук удвоил преимущество наших ребят. На последних минутах матча Сикан реализовал свою возможность и довел счет до разгромного.

В четверг, 28 февраля, команды встретятся снова. Матч стартует в 11 часов.