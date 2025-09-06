Юношеская сборная Украины продолжила участие на турнире в Испании матчем против Нидерландов. Результат и обзор поединка читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Украина U-19 – Нидерланды U-19 – 1:3

Голы: Денисов, 59 – Колер, 27, Верхулст, 37, (пен.), Нагель, 39

Продолжила серию товарищеских матчей сборных Украины команда U-19, которая участвует в товарищеском турнире в Испании. В первой игре подопечные Дмитрия Михайленко проиграли Англии (0:2), а Нидерланды уступили Испании (0:1).

Украина U-17 под крики тренера на русском спаслась против более взрослой Польши – "украинский Холанд" оформил дубль

Первая часть первого тайма проходила без голов, но после перерыва на водопой Нидерланды повели в счете. Получилось очень просто: после удара с левого края штрафной Макаренко отбил мяч перед собой, а Колеру никто не помешал сыграть на добивании. До перерыва "оранье" сумели забить еще дважды. На 37-й минуте Украина пропустила с пенальти от Верхулста, а уже через 2 минуты нидерландцы удвоили преимущество (в это время трансляция очень сильно зависала, поэтому авторов голов удалось узнать, когда их показали на титрах).

Во втором тайме украинцы выровняли игру, а на 59-й минуте сумели отквитать один мяч. Каменский прострелил с правого фланга на ближнюю стойку, а Богдан Попов, который зажег в Серии Б на старте сезона продлил передачу на дальнюю стойку – Иван Денисов буквально занес мяч в ворота. На 74-й минуте у Нидерландов на поле появился очередной сын Патрика Клюйверта – Шейн, выступающий в структуре Барселоны. Но голов больше во встрече не было – Нидерланды победили со счетом 3:1.

Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1