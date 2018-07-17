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Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018

22:27 323 Читати українською
Украина U-19 победила Францию в 1 туре группового этапа Евро-2018
Сборная Украины U-19 / УЕФА

Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Франции в 1 туре группы В на Евро-2018.

В 1 туре группы В на Евро-2018 U-19 сборная Украины встречалась со сверстниками из Франции.

Уже на 13-й минуте Георгий Цитаишвили открыл счет в матче, но за 10 минут Рафик Гуитане эффектным ударом восстановил ничейный счет во встрече.

Главным героем стал хавбек Динамо Сергей Булеца, который на 86-й минуте матча прошил ворота Йевана Диуфа.

В итоге, подопечные Александра Петракова завоевали первые 3 очка на первенстве Европы.

Евро-2018 U-19. Группа В. Первый тур

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Гуитане, 23 – Цитаишвили, 13, Булеца, 86

Составы команд:

Евро-2018 (U 19)1 тур

Франция U-19 - Украина U-19: Вторник 17 июля 2018

Франция U-19
Матч окончен
1 : 2
Украина U-19
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Франция U-19 - Украина U-19 Сборная Украины Главное Украина U-19 Украина U-19 Франция U-19 Франция U-19
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