Украина U-19 – Турция U-19: анонс матча Евро-2018

Сборная Украины U-19 в одном шаге от выхода в полуфинал юниорского Евро-2018. Анонс матча против сборной Турции U-19 читайте на Футбол 24.

Украина U-19 – Турция U-19

23 июля, 18:30, Сейняйоки, "ОмаСп"

Главный арбитр: Жонатан Лардо (Бельгия)

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Сборная Украины U-19 на юниорском Евро зарекомендовала себя очень боевитым коллективом, переиграв в первом матче французов, а во втором сыграв очень справедливую ничью против Англии. Это может служить серьёзным индикатором силы команды Петракова – особенно на фоне Турции, которая проиграла обе игры, умудрившись пропустить от французов пять безответных мячей. На бумаге наша сборная является однозначным фаворитом, однако свой статус жизненно необходимо подтвердить на поле – и не только из-за вопросов престижа.

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Сборная Украины U-19 может выйти в полуфинал Евро-2018

Ситуация в группе B и простая, и сложная одновременно. Англия и Украина возглавляют группу с четырьмя очками в активе, однако на пятки им наступает Франция, у которой меньше всего на одно. Таким образом, сразу три сборные претендуют на выход из группы. Украина имеет право на поражение туркам, но только в том случае, если Франция проигрывает или сыграет вничью с англичанами, или же Англия проигрывает с большей разницей мячей, чем Украина. Победа или ничья Украины выводят её в полуфинал Евро-2018 U-19.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Сборная Украины U-19 проиграла все матча против сборной Турции U-19. В трёх встречах украинцы дважды проиграли с отрывом в два мяча (2013 и 2016 годы), а в 2015 году проиграла со счетом 3:4. Общий счет противостояния – 9:3.

2. Сборная Турции на Евро-2018 U-19 является командой с наименьшим количеством забитых голов (2 мяча) и наибольшим количеством пропущенных (8 голов).

3. Сборная Украины на Евро-2018 U-19 забила меньше голов, если не учитывать Турцию и Финляндию – 3 мяча. Впрочем, и соперники у нас были очень сильные: в предыдущих двух матчах Украина переиграла прошлых победителей Евро U-19 – Францию ​​и Англию.

4. Нападающий сборной Украины U-19 и СК Днепр-1 Владислав Супряга в ноябрьском матче с горностаевским Миром сделал рывок со скоростью 35,8 км/ч – это быстрее, чем рекорд АПЛ, который принадлежит игроку Манчестер Сити Лерою Сане (35,48 км/ч).

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Кадровая ситуация

Сборная Украины смогла избежать травм или дисквалификаций, но главному тренеру команды Александру Петракову, вероятно, придётся провести ротацию состава. В физически тяжелом матче против Англии украинцы подсели уже во втором тайме, а после него, по словам Петракова, многих футболистов от усталости тянуло на рвоту. В матче против Турции нас устроит даже ничья, а турок не устроит уже ничего, кроме самолёта домой – когда, как не сейчас, давать отдых лидерам?

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Сборная Турции также смогла избежать травм, однако без потерь в её составе не обошлось – причём очень серьезных. Атакующий хавбек Рахметулла Беришбек перебрал жёлтых карточек, а нападающий ПСЖ Метехан Гюльчу вообще получил удаление в игре против Франции. Последнее является проблемой, ведь он – основной форвард, который уже забивал на Евро-2018 U-19 – в ворота Англии. Все остальные игроки сборной Турции готовы к матчу.

Ориентировочные составы на матч Украина U-19 – Турция U-19

Украина U-19: Кучерук, Миколенко, Бондарь, Снурницин, Корниенко, Беляев, Дрышлюк, Конопля, Ременюк, Цитаишвили, Супряга

Турция U-19: Дадакдениз, Гюнеш, Гюлей, Челеби, Йылмаз, Ялчин, Кутучу, Омюр, Синик, Октай, Каракаш

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Забрасывать шапками турок нельзя: да, они проиграли французам со счетом 5:0, однако против Англии они сыграли со счетом 2:3, имея шанс на ничью. Туркам важно не дать надежду на возможность "хлопнуть дверью", ведь в противном случае они упрутся и станет трудно. Впрочем, нашу сборную устроит и ничья, а в победу турок над Украиной на Евро-2018 U-19 верится очень трудно.

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Сборная Украины U-19 по игре выглядит намного сильнее, чем Турция. Найти мотивацию на матч, который ничего не решает, нашим соперникам будет трудно – их футболистам самое время возвращаться в клубы, которые уже проводят сборы и в которых конкуренты не дремлют. В нашей же сборной шанс получат некоторые резервисты, поэтому мотивация будет на высшем уровне. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется победа Украины в лайт-режиме.

Михаил Юхименко, Футбол 24