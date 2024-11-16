В поединке 2-го тура отбора на чемпионат Европы 2025 года юношеская сборная Украины принимает сверстников из Словении. Состав и онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-19 во 2-м туре квалификационного раунда Евро-2025 сыграет со Словенией. Поединок стартует в 13:00 по киевскому времени.

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В первом матче "сине-желтые" потерпели обидное поражение от Казахстана (1:2) и идут в турнирной таблице без очков третьими. Замыкает квартет нынешний соперник команды Дмитрия Михайленко.

Напомним, в элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

Стартовый состав

Украина: 1. В.Суркис – 2. Коробов, 4. Захарченко, 6. Гавриленко, 19. Дигтярь – 10. Синчук, 11. Гусол, 14. Ищенко, 18. Бауман, 22. Цуканов – 17. Ломага

Запасные: 23. Бакус, 5. Шершень, 7. Шевченко, 8. Осипенко, 9. Пономаренко, 15. Дикий, 16. Пшеничных, 20. Вернаттус, 21. Лень