В матче 2-го тура отбора на чемпионат Европы 2025 года юношеская сборная Украины принимала сверстников из Словении. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Евро-2025. Первый квалификационный этап, 2-й тур

Украина U-19 – Словения U-19 – 0:1

Гол: Пеичич, 46

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В первом матче "сине-желтые" потерпели поражение от Казахстана (1:2), поэтому стремились взять реванш за досадную осечку. В параллельной игре Словения уступила Нидерландам (0:2), поэтому перед очной дуэлью Украина опережала своего соперника благодаря забитому голу.

Сразу стоит сказать о трансляции, которую так рекламировала УАФ: матч начался только с 26-й минуты и вся вина была возложена на нидерландцев, которые не смогли обеспечить своевременный и качественный сигнал (картинка зависала на несколько минут, звук не совпадал с видео и т. п.).

Новоиспеченный украинец Зах Бауманн впервые вышел в старте, в свою очередь Кристиан Шевченко остался в запасе. Полузащитник Манчестер Юнайтед в середине тайма заработал желтую карточку и в перерыве был заменен на Кирилла Осипенко. Первый тайм прошел в вязкой борьбе за центр поля и не кишел многообразием моментов. Можно вспомнить лишь один по-настоящему опасный эпизод – на 33-й минуте Синчук прострелил с правого фланга и Ломага с близкого расстояния пробил мимо ворот.

Второй тайм тоже начался с задержкой и гол, который пропустила сборная Украины сразу после перерыва, не показали даже в повторе (Давид Пейчич, хавбек Удинезе, головой переправил мяч в сетку после фланговой подачи). "Сине-желтые" пошли отыгрываться и зажали соперника на его половине поля. На 51-й минуте Цуканов имел шанс восстановить статус-кво, но после прорыва в штрафную соперника пробил над воротами. Вскоре Гусол сместился с левого фланга в центр и низом стрелял с линии штрафной – прямо в руки голкиперу словенцев.

В середине тайма Михайленко выпустил Пономаренко и Шевченко и украинцы продолжили комбинировать у ворот соперника, но защита соперника действовала безупречно. Более того, словенцы могли и забивать: чего стоит проход Топаловича и удар под дальнюю штангу – не хватило совсем немного.

Украинцам не хватало сыгранности: сумасшедший потенциал команды Михайленко портили мелкие помарки при получении мяча и частые недоразумения между партнерами в завершающей фазе. На 80-й минуте Синчук мог стать героем встречи, но не сумел замкнуть подачу с углового на дальней штанге. Был шанс и у Коробова, который тоже не дотянулся до мяча после передачи на правый фланг. В конце концов, все завершилось минимальным поражением.

Параллельный поединок нашей группы между сборными Нидерландов и Казахстана пройдет позже. Завершающая дуэль Украины и Нидерландов состоится во вторник, 19 ноября.

Напомним, в элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

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