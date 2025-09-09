Сборная Украины U-19 сыграет спарринг против сверстников из Испании. Стартовые составы и бесплатную трансляцию матча смотрите в этой новости "Футбол 24".

Матч Украина U-19 – Испания U-19 проводят сегодня, 9 сентября. Это последняя игра "сине-желтых" на товарищеском турнире в Мурсии после двух поражений от Нидерландов и Англии. Начало матча – в 11:00 по киевскому времени.

Где смотреть Украина U-19 – Испания U-19? Игру можно посмотреть бесплатно на официальном YouTube-канале УАФ. Трансляция доступна прямо в этой новости.

Стоит отметить, что в стартовую одиннадцатку "сине-желтых" впервые попал голкипер мадридского Реала Илья Волошин. Также с первых минут выйдет нападающий Эмполи Богдан Попов.

Стартовый состав Украины U-19: Волошин, Дигтярь (к), Милокост, Гарабажий, Решетников, Сорока, Бауманн, Вакулюк, Губенко, Бойко, Попов