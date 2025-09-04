Сборные Украины и Норвегии U-18 встретились в матче на товарищеском турнире в Швеции. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Украина U-18 – Норвегия U-18 – 6:1

Голы: Середа, 13, 90+1, Зудин, 29, 89, Зубрий, 48, Захаркив 90+4 – Де Орнелас, 5

Норвегия активно начала – уже на первой минуте Хадасевичу пришлось спасать команду от удара в нижний угол. А на 5-й минуте уже никто не смог спасти украинцев от пропущенного гола: де Орнелас получил мяч в штрафной и пробил в ближний угол – вратарь не мог спасти.

Скандинавы продолжали давить, тогда как Украина пыталась поймать соперника на контратаке. На 13-й минуте удалось сравнять счет: Александр Середа убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 1:1! После этого "сине-желтые" успокоили игру, забрав мяч под свой контроль.

А на 29-й минуте уже украинцы повели в счете. Получилось очень эффектно: Кутья в стиле Пирло отдал с центра поля передачу в штрафную, Зудин выбежал из-за спин защитников и покатил мимо вратаря. Гол напомнил легендарного Пиппо Индзаги – мяч медленно пересек линию ворот, а защитник сигнализировал об офсайде, но тщетно.

Не успел второй тайм начаться, как Украина снова забила. Теперь Артем Зубрий на дальней штанге замкнул прострел Середы с правого края штрафной. После этого наступило затишье, а в последние 10 минут Норвегия большими силами пошла вперед, чтобы отыграться. Этим и воспользовались "сине-желтые": Зудин оформил дубль, точным ударом завершив неплохую комбинацию (ассист Коржа).

Арбитр компенсировал 5 минут, что пошло на пользу Украине. Сначала Середа убежал от защитников и легко реализовал выход один на один. А Захаркив поставил точку во встрече, ударом с близкого расстояния забив после паса Зудина с фланга.

