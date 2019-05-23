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Украина U-18 сыграла вничью с Хорватией на Кубке Словакии – команда Кузнецова поборется с россиянами за "бронзу"

23 мая 19:33 60 Читати українською
Украина U-18 сыграла вничью с Хорватией на Кубке Словакии – команда Кузнецова поборется с россиянами за "бронзу"
Сборная Украины U-18 / фото П. Кубанова

Юношеская команда Украины не смогла победить сборную Хорватии U-18 на товарищеском турнире в Словакии.

Третий для украинцев поединок на словацкой земле завершился вничью 0:0.

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Это позволило подопечным Олега Кузнецова стать вторыми по итогам группового этапа. Ранее они переиграли чехов (2:0) и уступили испанцам (1:2). Теперь юные "сине-желтые" сыграют в матче за 3-е место. Соперник сборной Украины U-18 будет сверхпринципиальным – ровесники из России.

Отметим, что поединок против россиян украинская команда проведет 24 мая.

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