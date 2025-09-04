Сборные Украины и Норвегии U-18 встретятся в матче на международном турнире, который проходит в Швеции. Стартовый состав "сине-желтых" и онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Сборная Украины U-18 стартует на товарищеском международном турнире, который проходит в Швеции. Первым соперником станут сверстники из Норвегии, также в соперниках – команды U-18 Швеции и Дании. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на официальном YouTube-канале УАФ, начало в 18:30.

Стартовый состав сборной Украины U-18: Хадасевич, Калюжный, Костюк, Огородник, Мельник, Кутья, Джурабаев, Середа, Мурадян, Зудин, Меньшиков.

Запасные сборной Украины U-18: Баглай, Ткаченко, Иваськив, Зубрий, Балакай, Захаркив, Корж, Толстолис, Залипка, Король.

