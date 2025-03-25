Сборные Украины и Словакии встретились в матче 3-го тура второго раунда отбора к Евро-2025. Результат и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Евро-2025 U-17, 2-й раунд квалификации, 3-й тур

Словакия – Украина – 0:1

Гол: Люсин, 90

И Словакия, и Украина перед матчем 3-го тура уже не имели шансов на триумф в группе после поражений от Хорватии и Италии. Украинцы имели немного лучшую разницу голов (2:4), тогда как у словаков (1:3). Именно это преимущество оставляло Украину в Лиге А в первом раунде отбора к Евро-2027.

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Игру активнее начала Украина, а особенно выделялся Зудин, который в начале заработал штрафной и сам его выполнил. Впрочем, опасных моментов фактически не было, поэтому первая половина логично завершилась нулями на табло.

Словаки большими силами пошли вперед на старте второй половины. Несколько подряд стандартов показали серьезные намерения соперника Украины, но и подопечные Александра Сытника не отсиживались в обороне. Гамзик прорвался по правому флангу в штрафную и отдал в центр на Зудина, но тот пробил слишком слабо и прямо в руки вратарю.

Отметим и ужасное качество трансляции – в некоторые моменты картинка зависала, поэтому отслеживать события игры моментами было невозможно. А голов не было вплоть до 90-й минуты. Классная длинная передача от Мурадяна на Люсина, капитан сборной на замахе убрал защитника и пробил в ближний угол – 0:1 в пользу "сине-желтых"! Рабатин мог сравнять счет, но защитники успели заблокировать удар игрока, который пробивал из зоны 11-метровой отметки.

Таким образом, Украина набрала первые очки и сохранила третью строчку и место в Лиге A в первом раунде отбора к Евро-2027. Словакия же опустилась в Лигу B.

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