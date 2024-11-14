В четверг, 14 ноября, юношеская сборная Украины провела товарищеский матч с хорватскими сверстниками. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарный матч

Хорватия U-17 – Украина U-17 – 0:0

Сборная Украины U-17 с двумя дублями сокрушила Молдову в стартовом матче отбора на женское Евро-2025

Сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) в рамках тренировочного сбора в Хорватии провела два спарринга с "клетчатыми". В первом подопечные Юрия Мороза потерпели обидное поражение 1:2, поэтому стремились взять реванш во второй игре, чтобы на мажорной ноте уйти на зимний отдых. Наставник "сине-желтых" Юрий Мороз еще до начала встречи заявлял, что результат в матче не главное – важно наиграть комбинации и дать возможность проявить себя как можно большему количеству игроков.

На 21-й минуте наша команда смогла выйти вперед, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у Павла Люсина. Хорваты ответили опасным моментом в конце тайма, когда только стойка спасла украинцев.

В начале второго тайма "сине-желтые" создали три опасных момента подряд, но классно сыграл голкипер хозяев. На 71-й минуте Арсений Шишкевич имел еще один отличный шанс, однако его удар головой пришелся в перекладину. Как следствие, игра завершилась с нулями на табло.

Напомним, сборная Украины U-17 выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). "Сине-желтые" заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

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