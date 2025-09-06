Контрольный матч

Польша U-18 – Украина U-17 – 2:2

Голы: Скорб, 38, 53 – Сердюк, 48, 68

Вратарь сборной Украины Денис Столяренко стал абсолютным героем первого тайма. В его середине он совершил сейв матча и сделал все возможное, чтобы соперник не забил с очень выгодной позиции: когда Денис уже был отыгран, Филипп Скорб пробил в штангу. К слову, Столяренко оказался единственным игроком украинской команды, выступающим в Польше – за варшавскую Легию.

Украина уверенно одолела Швецию и возглавляет турнир сборных U-18 – у "сине-желтых" разница голов 8:1

Однако в конце первого тайма Скорб исправился – и замкнул в касание прострел партнера с правого края штрафной площади.

Сборная Украины сравняла счет на 48-й минуте после навеса с углового: Сердюк головой замкнул навес от Волошко. К слову, автор гола вышел на замену в перерыве игры.

Статус-кво продержался недолго. На 53-й минуте Столяренко разыгрывал атаку от ворот и, сделав пас на полузащитника Шахтера Шукаловича, показывал ему направление для дальнейшего паса, но Станислав плохо принял мяч и позволил все тому же Скорбу его перехватить. Форвард "кадры" реализовал выход один на один.

Однако "украинский Холанд" Кирилл Сердюк оформил дубль – он снова забил головой, но на этот раз с игры, а не после розыгрыша стандарта.

Поляки могли вырвать победу, однако дважды попадали в перекладину на последних минутах.

К слову, благодаря тому, что польские болельщики проигнорировали этот матч, у украинских футболистов была неплохая поддержка – всю игру было слышно только наших фанатов.

Также было слышно наставления главного тренера сборной Украины Александра Сытника. Он давал их на русском языке...

"Впечатление, что сегодня День Независимости", или Какого момента испугался Дешам – репортаж из "украинского" Вроцлава