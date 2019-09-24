Украина U-17 победила Турцию в рамках товарищеского турнира

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова уверенно переиграла Турцию в рамках Турнира четырех сборных.

Турнир четырех сборных

Украина U-17 – Турция U-17 – 2:0

Голы: Мампасси, 23, (пен.), Лебедев, 90+2

Сборная Украины U-17 взяла реванш у сборной Турции за поражение в финале Мемориала Виктора Банникова. Счет в первом тайме открыл Мампасси ударом с пенальти на 23-ей минуте. А уже в компенсированное время украинцы удвоили преимущество, голом отметился Лебедев.

"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

Таким образом, сборная Украины занимает второе место на турнире, имея худшую разницу мячей, чем сборная Латвии, победившая Северную Македонию 3:1.