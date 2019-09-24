toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ИГРОК ГОДА ФИФА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО

Украина U-17 победила Турцию в рамках товарищеского турнира

11:24 10 Читати українською
Украина U-17 победила Турцию в рамках товарищеского турнира
Сборная Украины U-17 / УАФ

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова уверенно переиграла Турцию в рамках Турнира четырех сборных.

Турнир четырех сборных

Украина U-17 – Турция U-17 – 2:0

Голы: Мампасси, 23, (пен.), Лебедев, 90+2

Сборная Украины U-17 взяла реванш у сборной Турции за поражение в финале Мемориала Виктора Банникова. Счет в первом тайме открыл Мампасси ударом с пенальти на 23-ей минуте. А уже в компенсированное время украинцы удвоили преимущество, голом отметился Лебедев.

"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

Таким образом, сборная Украины занимает второе место на турнире, имея худшую разницу мячей, чем сборная Латвии, победившая Северную Македонию 3:1.

blog_ava
Сегодня УЕФА назовет хозяев финалов еврокубков – на один из них претендует Украина
08:00
417
Теги
Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года
    Світ — 23 сент995 FIFA The Best-2019: названа символическая сборная года
10
час
:
9
мин
Барселона
22:00
Вильярреал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук