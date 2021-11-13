Евро-2022 U-17. Квалификация

Группа 11, 2-й тур

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Гусев, 45, Микитюк, 45+2, Кремчанин, 76

Удаления: Исраилов, 9, Михайлов, 25

Стартовый состав сборной Украины: Фесюк – Гусев, Сизонюк, Огарков, Шатов – Василец – Кремчанин, Янович (к), Микитюк, Маткевич – Дзень.

Первый раунд квалификации на чемпионат Европы-2022 проходит с 10 по 16 ноября в Португалии. Украина попала в группу 11, а соперниками "сине-желтых" стали Казахстан, Португалия и Уэльс. В первом туре подопечные Кузнецова проиграли валлийцам, а португальцы разгромили Казахстан – соответственно только победа оставляла каждой команде шансы на продолжение борьбы.

Украина U-17 неудачно стартовала в отборе на Евро-2022 – поражение, ставящее под сомнение выход в финальную часть

Уже в дебюте игры "сине-желтые" начали играть в большинстве после удаления Исраилова. Положение казахов стало еще хуже на 25-й минуте – Михайлов тоже был удален, оставив свою команду вдевятером. Численным преимуществом украинцы воспользовались лишь перед перерывом, но забили сразу два гола за три минуты – отличились Гусев и Микитюк. Во втором тайме Кремчанин сделал счёт 3:0.

Украина набрала первые очки в отборе, но в последнем туре вынуждена побеждать Португалию, которая в параллельном матче обыграла Уэльс (2:0). "Сине-желтых" устроит и ничья, но только при условии победы Казахстана над валлийцами. Поражение будет означать вылет подопечных Кузнецова из борьбе за путевку на Евро.

В элитный раунд квалификации, который состоится весной 2022 года, выйдут по две сильнейшие сборные из всех 13 групп, а также четыре лучшие команды, которые займут третье место по результатам встреч с первой и второй сборными своей четверки.

Сборные Нидерландов и Испании получили прямые пропуска в элит-раунд. Израиль на правах хозяина Евро получил автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Также на чемпионат выйдут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших вторых команд.

Следующий матч отбора Украина сыграет 16 ноября против Португалии, а Уэльс встретится с Казахстаном.

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