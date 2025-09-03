Сборные Украины U-17 и Катара U-18 встретились в первом матче на турнире в Хорватии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24"

Товарищеский матч

Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2

Голы: Левицкий, 14 – Ктит, 28,?, 80

Стартовый состав сборной Украины U-17 : Степанов, Смотрицкий, Левицкий (к.), Панчишин, Пламинский, Буравцов, Шукалович, Волошко, Гамзик, Кожушко, Сердюк.

Украина U-17 стартовала на международном турнире в Хорватии матчем против Катара. Стоит отметить, что кроме Катара, соперниками "сине-желтых" станут также команды Южной Кореи и ОАЭ, а все соперники на год старше украинцев.

Впрочем, начало игры с Катаром не показало никакого преимущества азиатской команды. Моментами казалось, что именно украинцы старшие – подопечные Александра Сытника удачно накрывали соперника, хотя темп матча не был высоким. На 12-й минуте Украина могла повести в счете, но удар головой после подачи с углового (определить, кто это был, из-за качества трансляции почти невозможно) вышел неточным.

А на 15-й минуте Левицкий вывел "сине-желтых" вперед: после навеса Гамзика со штрафного с левого фланга капитан сборной Украины удачно подрезал мяч головой в ближний угол – 1:0! Через минуту украинцы могли удвоить преимущество, но судья зафиксировал фол в момент удара. Правый фланг атаки Украины выглядит классно – особенно выделялся Ярослав Кожушко.

Едва ли не первая вылазка Катара к воротам Степанова завершилась опасным штрафным – был риск получить в собственные ворота пенальти. Но этот штрафной привел к пропущенному голу – Ктит мощным ударом прошил Александра Степанова, пробив во "вратарский угол". На этом первый тайм фактически завершился – опасных моментов больше не было.

А старт второго тайма был за Катаром, который за 2 минуты имел две возможности. И если удар из-за пределов штрафной получился неточным, то Степанов спас в моменте с выходом один на один соперника. Украинцы ответили ударом Кощея со штрафного с "точки Крооса" – вратарь катарцев потянул. Гордеев приложился издали – мяч пролетел рядом со стойкой.

Степанов в прыжке остановил прорыв нападающего катарцев с правого фланга в штрафную – все завершилось угловым. На 80-й минуте Катар повел в счете, воспользовавшись неуклюжей игрой защитников Украины, которые хаотично перехватили мяч, но отдали сопернику – нападающий со второй попытки закатил уже в пустые ворота, пройдя Степанова. Таким образом, этот гол стал первым в игре, забитым не после штрафного удара.

Катар мог увеличить преимущество почти сразу, но довести до удара свою возможность так и не удалось. В итоге, минимально поражение подопечных Александра Сытника.

