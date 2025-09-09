Сборная Украины U-17 провела последний матч на турнире в Хорватии против ОАЭ U-18. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина U-17 – ОАЭ U-18 – 0:3

Голы: Да Коста, 17, 28, 90+4

Украина U-17 под крики тренера на русском спаслась против более взрослой Польши – "украинский Холанд" оформил дубль

В стартовом поединке подопечные Александра Сытника потерпели минимальное поражение от Катара U-18 (1:2), а во втором матче разошлись миром с Польшей U-18, зафиксировав счет 2:2.

Уже на 17-й минуте "сине-желтые" пропустили гол. Украинцы потеряли мяч на своей половине поля, и длинная передача соперника нашла своего адресата. Голкипер не смог среагировать на поперечную передачу, которую замкнули с рикошетом от защитника украинской сборной.

Второй гол не заставил себя долго ждать. Голкипер ОАЭ выбил мяч в центр поля, его партнер сбросил ближе к нашим воротам, и, обыграв защитника, автор гола с дальней дистанции переиграл нашего голкипера.

На старте второго тайма произошел довольно интересный эпизод. После атаки нашей команды мяч казалось, что залетел в ворота соперника, но его вынес защитник. На повторе в замедленном темпе было видно, что он сделал это рукой, однако судья не отреагировал на этот момент.

Украинцы имели еще два перспективных момента, но реализовать их не удалось. К сожалению, в последние минуты матча травму получил полузащитник Евгений Волошко. К тому же на четвертой компенсированной минуте сборная ОАЭ еще раз поразила ворота украинцев. "Сине-желтые" завершили турнир без единой победы.

Украина U-17 обидно уступила Катару U-18 – хаотичный выход один на один определил победителя в "матче штрафных"