Украина U-17 была разбита ОАЭ и завершила турнир без единой победы – соперник сыграл рукой и остался безнаказанным
Сборная Украины U-17 провела последний матч на турнире в Хорватии против ОАЭ U-18. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Украина U-17 – ОАЭ U-18 – 0:3
Голы: Да Коста, 17, 28, 90+4
Украина U-17 под крики тренера на русском спаслась против более взрослой Польши – "украинский Холанд" оформил дубль
В стартовом поединке подопечные Александра Сытника потерпели минимальное поражение от Катара U-18 (1:2), а во втором матче разошлись миром с Польшей U-18, зафиксировав счет 2:2.
Уже на 17-й минуте "сине-желтые" пропустили гол. Украинцы потеряли мяч на своей половине поля, и длинная передача соперника нашла своего адресата. Голкипер не смог среагировать на поперечную передачу, которую замкнули с рикошетом от защитника украинской сборной.
Второй гол не заставил себя долго ждать. Голкипер ОАЭ выбил мяч в центр поля, его партнер сбросил ближе к нашим воротам, и, обыграв защитника, автор гола с дальней дистанции переиграл нашего голкипера.
На старте второго тайма произошел довольно интересный эпизод. После атаки нашей команды мяч казалось, что залетел в ворота соперника, но его вынес защитник. На повторе в замедленном темпе было видно, что он сделал это рукой, однако судья не отреагировал на этот момент.
Украинцы имели еще два перспективных момента, но реализовать их не удалось. К сожалению, в последние минуты матча травму получил полузащитник Евгений Волошко. К тому же на четвертой компенсированной минуте сборная ОАЭ еще раз поразила ворота украинцев. "Сине-желтые" завершили турнир без единой победы.
Украина U-17 обидно уступила Катару U-18 – хаотичный выход один на один определил победителя в "матче штрафных"