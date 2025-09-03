Юношеская сборная Украины U-17 начинает выступления на товарищеском турнире в Хорватии. Стартовый состав команды и онлайн-трансляцию первого поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

3-го сентября юношеская сборная Украины U-17 начнет выступления на международном товарищеском турнире в Хорватии. В стартовом матче команда встретится с Катаром U-18.

В течение турнира украинцы также сыграют против ровесников из Южной Кореи и ОАЭ. Стоит отметить, что все соперники выставят составы из футболистов, которые на год старше.

Трансляция матча с Катаром начнется в 18:00 на официальном YouTube-канале УАФ.

Стартовый состав сборной Украины: Степанов, Смотрицкий, Левицкий (к.), Панчишин, Пламинский, Буравцов, Шукалович, Волошко, Гамзик, Кожушко, Сердюк

Запасные: Столяренко, Пожар, Гололобов, Ященко, Сафонов, Удовиченко, Кощий, Гурам, Шупик, Коман, Сорочинский, Рудзей, Яблонский, Гордеев

