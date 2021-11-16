Украина U-21 – Сербия U-21: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2023
Молодежная сборная Украины в рамках поединка отбора к чемпионату Европы-2023 принимает сверстников из Сербии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Сербия U-21 стартует в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а смотреть встречу в прямом эфире можно на канале "Футбол 2".
Стартовые составы команд
Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко – Криськив, Бондаренко, Михайленко – Судаков, Вьюнник, Мудрик.
Запасные: Фесюн, Боль, Таловеров, Желизко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Капинус, Алефиренко.
Сербия U-21: Гордич – Эракович, Маркович, Честич, Шехович – Милосавлевич, Топич, Станич – Пантович, Тедич, Стеванович.
Запасные: Мичович, Павлович, Дерлек, Митрович, Антониевич, Лукич, Ступаревич, Милованович, Янкович.
Северная Македония U-21 – Украина U-21: ничья как наказание за расконцентрацию, проблемы Ротаня и усиление роли Мудрика