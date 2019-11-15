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Украина U-21 – Дания U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 U-21

18:30 290 Читати українською
Украина U-21 – Дания U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 U-21
Украина U-21 – Дания U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2021 U-21

В рамках квалификации на молодёжный чемпионат Европы-2021 сборная Украины U-21 принимает Данию U-21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 
Андреас Ольсен 5’
5’ Андреас Ольсен

Матч отбора к молодежному Евро-2021 Украина U-21 – Дания U-21 началась в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Тренер сборной Дании U-21 знает, как победить Украину

Стартовые составы

Украина U-21: Билык – Конопля, Попов, Бондар, Корниенко – Шапаренко, Алибеков, Стецьков – Леднев, Русин, Вантух

Запасные: Нещерет, Супряга, Назаренко, Кравчук, Бабогло, Чех, Топалов, Цитаишвили, Булеца

Дания U-21: Кристенсен – Аньембе, Нельссон, Бех, Поульсен – Лаурсен, Нартей, Кофод – Ольсен, Брюн-Ларсен, Дамсгор

Запасные: Виндалу-Йенсен, Соренсен, Одгор, Дрейер, Сери, Юльманн, М. Мадсен, Н. Мадсен, Роэрслев

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Украина U-21 - Дания U-21 Сборная Украины U-21 Дания U-21 Дания U-21 Украина U-21 Украина U-21
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