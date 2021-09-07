Молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Армении в рамках отбора на Евро-2023. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Украина вышла вперед на 20 минуте благодаря Крыськиву – тот классно сориентировался после рикошета и забил вторым касанием. Армяне ответили под занавес первого тайма. Галстян отдавал передачу, но рикошет от Сыча изменил траекторию мяча, который залетел за шиворот Нещерету. Победу для Украины вырвал Мудрик, который классным ударом со штрафного в девятку не оставил шансов сопернику.

Украина победила Армению в домашнем матче отбора Евро-2023 U-21 – команда Ротаня вышла на первую позицию в группе

Таким образом, украинцы набрали 6 очков, возглавив группу Н. У ближайших преследователей – Франции и Фарерских островов – только по четыре зачетных балла.