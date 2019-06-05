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Украина U21 –​​​​​​​ Израиль U-21 –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ видео гола, обзор матча и церемония награждения

5 июня 22:13 137 Читати українською
Украина U21 –​​​​​​​ Израиль U-21 –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ видео гола, обзор матча и церемония награждения
Украина U-21 празднует победу в Мемориале Лобановского / УАФ

Сборная Украины U-21 стала победителем Мемориала Валерия Лобановского впервые с 2009 года, переиграв в финале Израиль. Смотрите видео голов и обзор матча, а также церемонию награждения.

Мемориал Лобановского, финал

Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:0

Гол: Мудрик, 72

Удаление: Козак, 37

Украина U-21 переиграла Израиль и стала победителем Мемориала Лобановского впервые за 10 лет

Сборная Украины U-21 встретилась на НСК Олимпийский со сверстниками из Израиля в финальном матче Мемориала Лобановского. Первый тайм завершился сухой ничьей и удалением Козака.

После перерыва юный талант Шахтера Михаил Мудрик обошел голкипера, пробил мимо защитников и принес победу "сине-желтым". Украинская сборная триумфовала в этом турнире впервые за 10 лет.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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