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Украина U-20 – Италия U-20: онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира

18:20 1838 Читати українською
Украина U-20 – Италия U-20: онлайн-трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира
Украина U-20 – Италия U-20: стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира / официальный сайт ФИФА

Сборная Украины U-20 играет против итальянских сверстников в полуфинале ЧМ-2019. Стартовые составы и онлайн-трансляция поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 финала молодежного Мундиаля Украина U-20 – Италия U-20 начался в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "UA: Первый". В то же время "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В другом полуфинале сыграют Эквадор и Южная Корея.

Лунин официально возвращается в расположение сборной Украины U-20 и сыграет в полуфинале ЧМ-2019

Андрей Лунин и Денис Попов попали в стартовую одиннадцатку.

Стартовые оставы команд:

Украина U-20: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайній, Чех, Корниенко, Дрышлюк, Булеца, Кащук, Сикан

Италия U-20: Плиццари, Трипалделли, Габбия, Раньери, Дель Прато, Скамачча, Фраттези, Белланова, Пеллегрини, Эспозито, Пинамонти

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