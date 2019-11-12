"Украина точно не будет дружественно настроена у себя дома", – защитник сборной Эстонии

Защитник сборной Эстонии Карол Метс поделился мнением относительно будущего товарищеского матча против Украины.

"Украина точно не предложит нам товарищескую встречу у себя дома, это будет сложное противостояние. Нас ожидает встреча с сильным соперником.

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Матч против Германии показал, что в атакующем плане сборная Эстонии развивается", – поделился Метс в комментарии Soccernet.

Напомним, сборная Украины встретится с Эстонией в товарищеском матче 14 ноября в Запорожье. Следующий матч "сине-желтые" сыграют против Сербии 17 ноября.

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