Украина таки одержала победу над Италией, пророссийский позор не повторился – закулисье матча отбора Евро-2024
19:28 - Читати українською
Игра Италии и Украины имела большое значение в отборе чемпионата Европы, однако много интересного происходило и за пределами поля.
завершено
12’ Давиде Фраттези
29’ Давиде Фраттези
Андрей Ярмоленко 41’
12’ Давиде Фраттези
29’ Давиде Фраттези
41’ Андрей Ярмоленко
Украинским фанатам удалось перекричать хозяев, которых на трибунах было в 25 раз больше. Наши земляки заполнили Милан перед игрой, а затем выдали яркое шоу и на Сан-Сиро.
К счастью, также удалось избежать политических провокаций, которыми раньше были омрачены выезды наших клубов в Турцию и Грецию. Эти и другие моменты "Футбол 24" подробно обсудил с интересной гостей – публицисткой Яриной Грушей, которая находилась в непосредственном контакте со сборной Украины.
У Украины есть более реальные шансы выйти на Евро-2024 в обход – Холанд и другие звездные соперники, самая слабая позиция Реброва
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