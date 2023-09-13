Игра Италии и Украины имела большое значение в отборе чемпионата Европы, однако много интересного происходило и за пределами поля.

Украинским фанатам удалось перекричать хозяев, которых на трибунах было в 25 раз больше. Наши земляки заполнили Милан перед игрой, а затем выдали яркое шоу и на Сан-Сиро.

К счастью, также удалось избежать политических провокаций, которыми раньше были омрачены выезды наших клубов в Турцию и Грецию. Эти и другие моменты "Футбол 24" подробно обсудил с интересной гостей – публицисткой Яриной Грушей, которая находилась в непосредственном контакте со сборной Украины.

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