Украина сыграет в плей-офф за выход в Лигу А – известны детали жеребьевки
Сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций УЕФА 2024/2025 победой над Албанией (2:1).
Этот результат позволил "сине-желтым" занять вторую позицию в своей группе В1.
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Согласно регламенту турнира, команды, которые стали вторыми в Лиге В, будут соревноваться в плей-офф с третьими сборными групп Лиги А за право выступать в высшем дивизионе в сезоне 2026/2027. Украинцы проведут стартовые матчи на своем поле 20 марта 2025, а ответы запланированы на 23 марта.
Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.
Корзины для 1/4 финала
Корзина 1 (победители групп Лиги А) – Португалия, Франция, Германия, Испания.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги А) – Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания.
За места в Лиге А
Корзина 1 (третьи команды групп Лиги А) – Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги В) – Греция, Австрия, Турция, Украина.
За места в Лиге В
Корзина 1 (третьи команды групп Лиги В) – Словения, Грузия, Исландия, Ирландия.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги С) – Словакия, Косово, Болгария, Армения.
За места в Лиге C
Корзина 1 (лучшие четвертые команды групп Лиги С) – Латвия, Люксембург.
Корзина 2 (вторые команды групп Лиги D) – Мальта, Гибралтар.
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