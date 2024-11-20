Этот результат позволил "сине-желтым" занять вторую позицию в своей группе В1.

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Согласно регламенту турнира, команды, которые стали вторыми в Лиге В, будут соревноваться в плей-офф с третьими сборными групп Лиги А за право выступать в высшем дивизионе в сезоне 2026/2027. Украинцы проведут стартовые матчи на своем поле 20 марта 2025, а ответы запланированы на 23 марта.

Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

Корзины для 1/4 финала

Корзина 1 (победители групп Лиги А) – Португалия, Франция, Германия, Испания.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги А) – Хорватия, Италия, Нидерланды, Дания.

За места в Лиге А

Корзина 1 (третьи команды групп Лиги А) – Шотландия, Сербия, Венгрия, Бельгия.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги В) – Греция, Австрия, Турция, Украина.

За места в Лиге В

Корзина 1 (третьи команды групп Лиги В) – Словения, Грузия, Исландия, Ирландия.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги С) – Словакия, Косово, Болгария, Армения.

За места в Лиге C

Корзина 1 (лучшие четвертые команды групп Лиги С) – Латвия, Люксембург.

Корзина 2 (вторые команды групп Лиги D) – Мальта, Гибралтар.

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