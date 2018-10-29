Украина сыграет против Турции в белой форме

Президент ФФУ Андрей Павелко подтвердил, что Украина на товарищеский матч против Турции выйдет в белой форме.

"Национальная команда должна провести еще один матч в Лиге наций – 16 ноября на выезде со Словакией, а завершит год она 20 ноября в Днепре поединком с Турцией.

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Между прочим, в этом матче сборная Украины впервые выйдет на поле в белой форме, которая была представлена ​​на НСК Олимпийский вместе с комплектами традиционных, синего и желтого, цветов", – передает слова Андрея Павелко официальный сайт ФФУ.

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Напомним, сборная Украины проведет товарищеский матч против Турции 20 ноября во Днепре. Эта игра станет первой для национальной команды в этом городе за последние 9 лет.