"Здесь много составляющих. Последние 2 с половиной года были проблемы с ковидом, вы же знаете, что границу без тестов не прошли бы. А сейчас вообще война. Непростой период. Много проблем в организационных нюансах. Это надо собираться, просматривать этих ребят. Но как только такая возможность появится – поверьте…

Мы понимаем, что есть когорта футболистов, по возможности ведем их. Но есть другая сторона. Есть игроки, которых мы ведем, приглашаем в сборную, а когда они подходят к совершеннолетию, когда уже могут подписывать профессиональные контракты – активизируются те сборные, в странах которых они проживают. И они сразу делают предложения. В этом возрасте и в этот период родители, как правило, выбирают выступать по месту жительства. Для этого есть много таких вопросов. Нужно игрокам и родителям сразу определиться, какую страну они хотят защищать.

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Знаем, что в Германии, Испании, Италии и других странах Европы много наших талантливых игроков, с украинскими корнями, которые выехали. Мы не против, чтобы они играли за нас. Но два фактора: технически, как отследить всех, чтобы понять, кто соответствует? Это нужно делать сборы. К сожалению, сейчас лишней возможности проводить такие сборы нет.

А другой вопрос, когда в будущем эти игроки, уже в 16-17 лет приезжают с удовольствием, а затем в 18 – они уже на виду, соответствуют уровню сборной не только нашей, но и той страны, где они выступают. И получают оттуда и предложения. Есть примеры, не буду называть фамилию, когда решение принимали родители. И мы ничего не смогли с этим поделать", – резюмировал Езерский в комментарии Sport Arena.

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