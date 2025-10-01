Отбор Евро-2026 U-17, первый раунд квалификации, 1 тур

Черногория U-17 – Украина U-17 – 1:1

Голы: Кляевич, 28 – Сердюк, 71

Очень долго запрягала сборная Украины U-17, а потом моменты посыпались. Гамзик (Байер) продрался левым краем сквозь нескольких оппонентов, пробил в голкипера, откатил под удар игроку, который набегал из глубины – блок. Рыбак (Барселона) выкручивал в левый верхний угол, но не попал. Сердюк (Штутгарт) несколько раз завершал на острие, однако не смог реализовать возможности. Черногорцы лишь разочек создали угрозу, через стеночку обойдя левый фланг украинской защиты. Но именно "красные" забили первыми. Удар на подборе перед штрафной оказался недосягаемым для Столяренко (Легия), который потянул предыдущий опасный удар.

Черногория – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2026 (ВИДЕО)

Все больше вхождений у нашей сборной в штрафную. Буравцов (Динамо) с нескольких метров не попадает головой, Сердюк едва не накрутил всю команду. Проблема разве в нелепых подачах с обоих флангах – слишком часто в молоко мяч летит, но в целом комбинационная игра дает основания надеяться на гол минимум. Левый защитник ЛНЗ Смотрицкий блестящим разрезным пасом вывел Гамзика на свободное пространство в штрафной, но очередной наш леверкузенец несколько завозился, подбирая мяч под правую, поэтому защитники успели вырасти перед ним и подкорректировать точность удара.

После перерыва Черногория совершенно удивила смелым началом. Правый защитник Хайдука Пламинский получил травму, более минуты оказывали помощь. Центрбек лиссабонского Спортинга Яблонский позволил сопернику пройти себя после того, как мяч банально перескочил нашего защитника. Довели до удара с нескольких метров, но черногорцы прощают. Ошибка соперника на половине поля украинцев, выбегаем в контратаку, однако Сердюк бездарным ударом в руки голкиперу все портит. И вроде результативный Кирилл в чемпионате Германии, и в юношеской сборной уже 2 гола забил за 3 матча, а нынче что-то не пошло совсем.

Ощутимое преимущество ребят в желтом по ударам (10:2 только после первого тайма было), а вот качество, точность, сила, хитрость – все хромает. Ярослав Кожушко (Славия Прага) и Денис Гордеев (Рух) выходят на замену. Уже на 59 минуте отдыхать уходят Гамзик и Яблонский. Вингер вместо центрбека – интересный ход Сытника. Заброс на Кожушко, который также каким-то чудом не сумел разобраться во вратарской. Десятиминутка без моментов со сбитым заменами ритмом завершились таким важным взятием ворот. Вот оно немецкое качество. Сердюк подкараулил ошибку голкипера на выходе, а потом гениально забросил с угла штрафной – так еще надо было выкрутить!

Самый молодой дебютант УПЛ, 15 летний Олег Дзюринец из Руха, меняет на 65 минуте динамовца Буравцова. Плохо приземлился Сердюк в борьбе на своей половине поля. Серьезная травма на ровном месте, по сути. Форвард Штутгарта покидает поле на одной ноге, ужасно хромая. Форвард Динамо Квиквиния заменил его и сразу же открылся по центру. Это было практически пенальти по позиции и отсутствию сопротивления, но вратарь со второй попытки укротил мяч. Вингер Хайдука Гурам тоже не сумел прошить вратаря. Рыбак блестяще прошел защитников и забросил на левый фланг. Вроде бы есть пространство, но не хватает скорости действия в финальной стадии.

Правый защитник Шахтера Пилипьюк, который также вышел на последний слот замен, обыгрался с Дзюринцем и на силу пробил с острого угла. Квиквиния справедливо высказывает претензии, ведь открывался на разрывной позиции во вратарской. Дзюринец на скорости проходит защитника правым краем, снова никто не замыкает. Есть темп у наших, есть разрывы у черногорцев, но последнее действие – как не подбор небрежный и пас в недодачу, то прием. Дзюринец классно обыграл в штрафной, а дальше с левой пробил слишком неудачно в аут. Куча стандартов, вхождений в штрафную, а никто не может дожать.

Какое же наслаждение от просмотра игры этого низкорослого и шустренького Дзюринца. Принял спиной под давлением, развернулся, прошел дальше на дриблинге троих, создал момент для Гурама, который тоже положил на газон оппонента, но перед ним вырос другой блокировщик. И так весь матч! Статистика ударов показательна – 3:19. Даже по попаданиям 2:7 в пользу Украины. Массовые судороги черногорцев после свистка неслучайны. В нашей группе лидирует Италия, которая сокрушила Эстонию. Счет неприличный – 8:1, поэтому столь важно было сегодня по крайней мере не проиграть. Украина сыграет против Эстонии во втором туре 4 октября. Начало матча также в 15:30 по Киеву.

