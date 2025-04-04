Украина и Чехия сыграли матч 3-го тура группового этапа дивизиона В женской Лиги наций-2025. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Женщины, Лига наций-2025, дивизион В, 3-й тур

Группа 4

Украина – Чехия – 1:0

Гол: Овдийчук, 57

Встречались лидеры группы, которые в двух прошлых турах против Албании и Хорватии набрали по 6 очков. Чешки набили значительно лучшую разницу голов и в раскладах букмекеров выглядели фаворитками, однако активнее игру начали украинки.

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Подопечные Владимира Пятенко пытались действовать комбинационно, соперницы же полагались только на стандарты. Лучшими моментами команды обменялись в середине тайма. Андрухив мягонько подала на голову Козловой – мимо девятки. Угловой Чехии завершился страшной толкотней, однако Семкив в шпагате героично отбилась на линии ворот. Нули до перерыва.

На старте второй половины сборная Украины пережила неприятные минуты. Басанская в подкате не дотянулась до мяча и выпустила Крейчиржикову на чистейший "буллит" с Самсон. Голкипер "сине-желтых" выиграла ближний бой! Еще один очень острый удар заблокировала Андрухив.

Украинки устояли и на 57-й минуте провели свою разящую контратаку. Овдийчук перехватила мяч на своей половине, запустила Козлову, а сама побежала в чужую штрафную площадку. Николь "продавила" двух соперниц и подала на Ольгу, которая пробила в противоход Вотиковой – 1:0.

"Сине-желтые" ожидаемо отошли в оборону, образцово выполнив свою работу. Чешки вообще должны были доигрывать в меньшинстве, но арбитр почему-то совсем проигнорировала хамский удар локтем Черной в лицо Басанской. 7 дополнительных минут также удивили, но не украинок. Наши девушки удержали победу и с 9 очками стали единоличным лидером группы В4! 8 апреля второй матч "спарки" уже на поле Чехии.

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