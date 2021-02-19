Выступления Динамо и Шахтера позволили несколько улучшить ситуацию для Украины в рейтинге УЕФА.

Шахтер и Динамо своими вчерашними матчами принесли 0,6 балла, что позволило Украине набрать общие 32,300 очка и немного уменьшить отставание от Шотландии.

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Единственный представитель "скотов" – Рейнджерс – вчера вырвал победу над Антверпеном (4:3), что позволило британцам набрать 0,5 балла. Таким образом, украинские клубы сократили отставание лишь на 0,1, однако следующая неделя может изменить ситуацию.

Интересно, что Бельгия и Австрия, которые расположились на 9 и 10 местах соответственно, могут потерять своих представителей уже 25 февраля. Бельгийцев представляет Антверпен и соперник Динамо – Брюгге, а Австрию – Вольфсберг и Зальцбург, которые потерпели сокрушительные поражения.

Напомним, Динамо и Брюгге расписали ничью (1:1), а Шахтер уверенно обыграл Маккаби Тель-Авив (2:0).

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