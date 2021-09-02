"Результат для сборной Украины неудовлетворительный. Для нас эта ничья, как поражение. А вот игрой украинцев я больше доволен, чем нет. Первые 25-30 минут действия команды Александра Петракова вообще были идеальными, нужно было закрывать игру в этот промежуток времени, но не хватило мастерства и хладнокровия. Чтобы избежать такой нервной концовки все предпосылки были во втором тайме, но свои выходы один на один не реализовали Матвиенко и Соболь... Очень обидно, что оба гола наша команда пропустила одинаковых, как под копирку.

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Жизнь продолжается. Нужно сделать правильный анализ и двигаться дальше. Шансы на выход на чемпионат мира в сборной Украины остаются.

Франция? Сборная Украины уже побеждала этого соперника на Олимпийском при поддержке своих трибун. Почему бы нынешним футболистам сборной не повторить успех восьмилетней давности. Хотел бы попросить болельщиков прийти и поддержать нашу команду в этом сложном поединке. Тем более что французы потеряли очки в поединке с Боснией и Герцеговиной. Мы хотим попасть на чемпионат мира в Катар", – цитирует Шевчука Команда 1.

После 4-х матчей квалификации ЧМ-2022 Украина с 4-мя очками остается на втором месте в своей группе.

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