Украинские клубы уже давно не принимают участия в еврокубках – Динамо и Шахтер не смогли выйти из групп в Лиге чемпионов, заняв последние строчки, а Заря осталась предпоследней в своем квартете в Лиге конференций. Таким образом судьба Украины в рейтинге УЕФА зависела не от украинских клубов.

Качараба: Этот еврокубковый сезон – фантастическое путешествие

Накануне состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций. По итогам этой стадии соревнований Украину с 12-й позиции могли потеснить сразу две страны – Норвегия и Греция. Дышала в спину и Чехия. К счастью, для нас Буде-Глимт, ПАОК и Славия уступили в своих матчах и завершили еврокубковый сезон для вышеупомянутых стран.

Как следствие, ближайшую еврокампанию Украина начнет на двенадцатой строчке.

Ошибка Качарабы стоила Славии полуфинала Лиги конференций, Рома завершила норвежскую сказку, уничтожив Буде-Глимт