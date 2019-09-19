Украина сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Украины продолжает находиться в топ-25 лучших сборных в мире.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина сохранила свое 25 место в рейтинге, информирует официальный сайт ФИФА.
Украина – Португалия: билеты на матч отбора к Евро-2020 поступили в продажу
В активе "желто-синих" 1516 очков после сентябрьских матчей. Команда Шевченко крупно победила Литву (3:0) в матче отбора к Евро-2020 и получила ничью в товарищеском матче против Нигерии (2:2).
Отметим, что первое место занимает Бельгия, на второе место поднялась сборная Франции, а тройку призеров замыкает Бразилия.
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Соперники Украины в отборе к Евро-2020 занимают следующие позиции:
Португалия – 5;
Сербия – 35;
Люксембург – 91;
Литва – 131.