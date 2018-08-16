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Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА, Франция вышла в лидеры

12:34 157 Читати українською
Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА, Франция вышла в лидеры
Сборная Украины / фото ФФУ

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины сохранила свои позиции и занимает 35 место.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35 позиции. У "сине-желтых" 733 зачетных очка, информирует официальный сайт ФИФА.

ФИФА изменит систему подсчета рейтинга сборных после ЧМ-2018

Больше всего изменений на верхушке рейтинга. Новоиспеченный чемпион мира Франция возглавила список. Финалисты ЧМ-2018 хорваты поднялись на 16 позиции и теперь занимают 4 место.

Наибольший регресс у предыдущего лидера рейтинга сборной Германии – команда Йоахима Лева опустилась на 15 место.

Соперники сборной Украины в Лиге наций Чехия и Словакия занимают 44 и 26 места соответственно.

Обновленный рейтинг ФИФА

1. Франция

2. Бельгия

3. Бразилия

4. Хорватия

5. Уругвай

6. Англия

7. Португалия

8. Швейцария

9-10. Испания

9-10. Дания

... 35. Украина

Посмотреть рейтинг полностью можно здесь.

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Хорватия Хорватия Главное Франция Франция Сборная Украины ФИФА Рейтинг ФИФА Германия Германия
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