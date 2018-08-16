Украина сохранила позиции в обновленном рейтинге ФИФА, Франция вышла в лидеры

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины сохранила свои позиции и занимает 35 место.
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35 позиции. У "сине-желтых" 733 зачетных очка, информирует официальный сайт ФИФА.
ФИФА изменит систему подсчета рейтинга сборных после ЧМ-2018
Больше всего изменений на верхушке рейтинга. Новоиспеченный чемпион мира Франция возглавила список. Финалисты ЧМ-2018 хорваты поднялись на 16 позиции и теперь занимают 4 место.
Наибольший регресс у предыдущего лидера рейтинга сборной Германии – команда Йоахима Лева опустилась на 15 место.
Соперники сборной Украины в Лиге наций Чехия и Словакия занимают 44 и 26 места соответственно.
Обновленный рейтинг ФИФА
1. Франция
2. Бельгия
3. Бразилия
4. Хорватия
5. Уругвай
6. Англия
7. Португалия
8. Швейцария
9-10. Испания
9-10. Дания
... 35. Украина
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