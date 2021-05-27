Сегодня ФИФА обновила рейтинг сборных. Украина продолжает занимать 24 место, информирует официальный сайт УАФ. После ничьей с Бахрейном (1:1) "сине-желтые" сохранили свои позиции, имея в активе 1514,64 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда шестнадцатая.

Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 16-е, Австрия – 23-я, Северная Македония – 62-я. Конкуренты в отборе к ЧМ-2022 тоже сохранили свои позиции: Франция – вторая, Финляндия – 54-я, Босния и Герцеговина – 55-я, Казахстан – 124-й.

К слову, в июне команду Андрея Шевченко ожидают еще два спарринга – против Северной Ирландии и Кипра.

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