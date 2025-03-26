Футзальная сборная Украины U-19 сокрушила сверстниц из Черногории в квалификации на чемпионат Европы.

Футзал. Евро-2025 U19, квалификация, 1-й тур

Украина U-19 – Черногория U-19 – 9:2

Голы: Першин, 3, Савич, 7, Першин, 8, Жуков, 9, Жуков, 11, Шклярук, 16, Савич, 25, Савич, 29, Жуков, 30, – Барьяктаревич, 20, Цеткович, 25

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Сборная Украины U-19 по футзалу начала отбор на Евро-2025 с разгрома команды Черногории. Еще в первом тайме подопечные Игоря Москвичева уверенно перестреляли соперников. Несмотря на комфортный счет, юношеская сборная по футзалу не остановилась и продолжила погром во втором отрезке матча, едва не сделав счет двузначным.

Следующий матч украинская сборная U-19 проведет против Нидерландов 27 марта, а 29 марта сыграет с Сербией. Финальный этап Евро-2025 по футзалу пройдет в Молдове с 28 сентября по 5 октября.

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