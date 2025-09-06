Украина проиграла в первом туре отбора к ЧМ-2026 Франции со счетом 0:2. После игры L'Equipe оценил выступление команды Сергея Реброва.

Трубин – о лучшем сейве с Францией, настроение в раздевалке и неиспользованные шансы Украины: "Все так быстро произошло"

Самые низкие оценки издание поставило Александру Зубкову и Алексею Гуцуляку – тройки. А вот лучшим в составе сборной Украины признали Александра Зинченко, поставив ему шестерку. Сергей Ребров получил от издания четыре балла.

"Дидье Дешам опасался креативности украинцев. Игрокам Реброва понадобился почти час, чтобы ее продемонстрировать (немного). Сначала технически уступая сопернику, украинцы, в частности дуэт Судаков-Ярмолюк, долгое время были незаметными в центре поля. В защите Зинченко показал, что он по-прежнему надежен и силен, играя под прессингом. Украина смогла устоять благодаря сейвам Трубина.

Чтобы "синие" страдали еще больше, нужна была большая скорость Зубкова, которого не было заметно, и эффективность на флангах. Высокий Артем Довбик, автор очень опасного удара головой (65-я минута), пытался повлиять на результат. Впрочем, тщетно. Вечер Ильи Забарного не будет незабываемым. Так, новоиспеченный парижанин мог стать героем после удара головой с близкого расстояния (66-я минута), но в целом он страдал от давления французов и проиграл борьбу при втором голе, который оформил Мбаппе", – отметило издание.

