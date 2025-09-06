Дебютант "сине-желтых" Артем Бондаренко поделился эмоциями от матча с французами (0:2) в квалификации на чемпионат мира.

– Досадный, к сожалению, результат. Чего, по вашему мнению, не хватило, чтобы хотя бы сыграть вничью?

– Не реализовали свои полумоменты, которые у нас были.

Голы Мбаппе и Олисе в видеообзоре матча Украина – Франция – 0:2

– Было такое впечатление, что в первом тайме играли немного неуверенно. Или так только казалось?

– Действительно. Мне кажется, что очень уважали сборную Францию и немного не навязывали свой футбол. Но во втором тайме достаточно достойно выглядели.

– У вас был такой отрезок, когда вы даже могли и должны были сравнивать счет. Но потом снова, такое впечатление, немного откатились назад. Это физическая усталость от начала сезона, от интенсивной квалификации, или что-то другое?

– Сложно сказать. Франция – топ-команда, которой сложно навязывать свой футбол все время, на протяжении которого ты хочешь. Мы смогли навязать его где-то на 10-15 минут, возможно, немного передохнули, а потом снова – такими интервальными отрезками.

– Чего вы ожидаете от следующего матча квалификации? Возможно, имеете какой-то месседж к болельщикам после такого матча?

– Ожидаем на победу. Месседж к болельщикам – болейте. Все будет Украина, – сказал Бондаренко в комментарии Tribuna.

Напомним, 25-летний полузащитник вышел на поле на 83-й минуте игры при счете 0:2 в пользу Франции.

