"Наша команда, однозначно, сильнее за Финляндию и Боснию и Герцеговину. У нас есть очень классные, хорошие футболисты. Те же Зинченко, Малиновский, Ярмоленко и еще некоторые игроки, которые играют за рубежом, и играют там не в последних ролях.

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Если мы выиграем три игры, то второе место нам обеспечено, ведь те же французы, с таким составом, который играл против нас, могут и не выиграть все матчи, которые остались", – сказал Сабо для ТК Футбол.

Напомним, в своей группе украинцы пока расположились на третьей строчке. Впереди у команды Петракова поединок с Финляндией и две встречи с боснийцами.

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