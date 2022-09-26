Сборные Украины и Шотландии встретятся в 6-м туре Лиги наций 2022/23. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок Украина – Шотландия состоится во вторник, 27 сентября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в польском Кракове. Это последний тур Лиги наций, по итогам которого определится обладатель путевки в элитный дивизион турнира – Лигу А.

Украина – Шотландия: прогноз на решающий матч Лиги наций

Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

УЕФА бесплатно передал права на показ матча, поэтому игру в Кракове, как и предыдущие два поединка сборной Украины, покажут в общем доступе в рамках марафона "Единые новости".

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", которые транслируют в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах, а также в сети цифрового телевидения Т2.

Это не единственный вариант увидеть решающий матч сборной Украины в Лиге наций 2022/23. Трансляция также будет доступна на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

Напомним, после 5-ти туров Лиги наций Шотландия опережает "сине-желтых" на 2 очка. Соответственно команде Александра Петракова нужна только победа. Соперника устроит и ничья. На прошлой неделе в Глазго Шотландия разгромила Украину со счетом 3:0. Отчетный матч станет уже 5-м в истории противостояний команд. В предыдущих 4-х Украина и Шотландия одержали по две победы.

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